Gustavo Petro rendirá versión libre en la Procuraduría

El Ministerio Público busca establecer posibles irregularidades en la crisis del aseo que vivió la ciudad a finales del año pasado.

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, rendirá versión libro en la Procuraduría General de la Nación por el tema de las basuras. El burgomaestre deberá explicar cómo implementó el nuevo modelo.

El Ministerio Público cerró la etapa de pruebas que ordenó en desarrollo del proceso que busca establecer posibles irregularidades en la crisis del aseo que vivió la ciudad a finales del año pasado.

 

