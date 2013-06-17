General (r) Suárez Tocarruncho se declaró inocente por falsa desmovilización
Ante la Corte Suprema de Justicia, Lelio Fadul Suarez Tocarruncho se declaró inocente por su presunta participación en la falsa desmovilización del bloque Cacica La Gaitana.
El exjefe de inteligencia del Ejército no aceptó los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros y fabricación, tráfico y porte de armas exclusivo de la Fuerza Pública.
Durante la audiencia judicial, se presentaron varias pruebas documentales y testimoniales que serán utilizadas en el juicio.
Algunas de las personas que serán escuchadas durante el proceso serán Felipe Salazar Pacheco ‘Biofilo’, Hugo Alberto Rojas Yepes; y los exparamilitares Libardo Duarte ‘Ban Ban’, Daniel Rendón Herrera ‘Don Mario’, Juan Carlos Sierra Ramírez ‘El Tuso Sierra’, Salvatore Mancuso e Iván Roberto Duque ‘Ernesto Báez’.
