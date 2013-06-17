General (r) Suárez Tocarruncho se declaró inocente por falsa desmovilización

El exjefe de inteligencia del Ejército no aceptó los delitos de fraude procesal, peculado por apropiación a favor de terceros y fabricación, tráfico y porte de armas exclusivo de la Fuerza Pública.



Durante la audiencia judicial, se presentaron varias pruebas documentales y testimoniales que serán utilizadas en el juicio.



Algunas de las personas que serán escuchadas durante el proceso serán Felipe Salazar Pacheco ‘Biofilo’, Hugo Alberto Rojas Yepes; y los exparamilitares Libardo Duarte ‘Ban Ban’, Daniel Rendón Herrera ‘Don Mario’, Juan Carlos Sierra Ramírez ‘El Tuso Sierra’, Salvatore Mancuso e Iván Roberto Duque ‘Ernesto Báez’.