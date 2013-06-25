Fiscalía solicita seis órdenes de captura por muerte del agente de la DEA

La Fiscalía General de la Nación solicitó a un juez de control de garantías proferir seis órdenes de captura en contra de los presuntos responsables del homicidio del agente de la DEA, Jean Terry Watson, en hechos registrados en la noche del viernes 21 de junio en el norte de Bogotá.



De las capturas solicitadas por el ente de investigación del Estado, se han hecho efectivas dos en la capital de la República, informaron fuentes judiciales quienes sindicaron además que los detenidos serán puestos este 25 de junio a disposición de jueces de control de garantías.



Se adelantan las pesquisas para dar con la totalidad de la banda responsable del homicidio del agente de la DEA, al igual que del vehículo utilizado para el crimen.



Autor: Carlos Arturo Gómez