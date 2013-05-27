Fiscalía podría investigar a magistrados que estuvieron en crucero por el Caribe
El vicefiscal Jorge Perdomo dijo que que la Fiscalía no es competente para investigar a magistrados de las Altas Cortes, pero sí a los juristas de los tribunales.
El vicefiscal general de la Nación, Jorge Perdomo, anunció en www.wradio.com.co que de encontrar alguna irregularidad, podrían investigar a magistrados que estuvieron en un crucero por el Caribe.
Perdomo explicó que la Fiscalía no es competente para investigar a magistrados de las Altas Cortes, pero sí a los juristas de los tribunales.
Esto, según el vicefiscal, se investiga a través de una fiscal delegada ante la Corte.
Además de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth Marina Díaz, estos son los magistrados del Tribunal Superior de Bogotá que estuvieron allí: Clara Inés Márquez, Ruth Elena Galvis, María Patricia Cruz Miranda, Álvaro Fernando García y Luz Estella Rocca
