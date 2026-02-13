Fiscalía imputará cargos al "zar de la seguridad privada"

El 23 de junio se realizará la audiencia de imputación de cargos contra el llamado 'zar de la seguridad privada' Jorge Arturo Moreno Ojeda, en el marco de las indagaciones que la Fiscalía y la Superintendencia de Industria y Comercio adelantan sobre su presunta participación, con diversos oferentes, en distintas licitaciones públicas.

La Fiscalía le imputará el delito de "prácticas restrictivas de la competencia", pues se presume que actúa como "controlante oculto" de varias empresas de seguridad privada que presentan ofertas distintas, para que los contratos sean adjudicados al mismo grupo empresarial.

El delito que le imputarán está previsto en el articulo 410 A del Código Penal colombiano y contempla penas privativas de la libertad de entre 4 y 12 años de prisión y multa e inhabilidad para contratar con entidades estatales por 8 años.