Fiscalía imputa cargos a coroneles por caso del grafitero
La fiscalía le imputó cargos al coronel Nelson Arévalo, al coronel José Javier Vivas y a Nubia Mahecha Melo, implicados en la manipulación de la escena del crimen de Diego Becerra.
Ante la jueza 64 con función de control de garantías la fiscalía le imputó cargos al coronel Nelson Arévalo, al coronel José Javier Vivas y a Nubia Mahecha Melo, presuntamente implicados en la manipulación de la escena del crimen de Diego Felipe Becerra.
El ente acusador señaló a los dos coroneles por los delitos de fraude procesal, favorecimiento de homicidio, falsedad en documento público, ocultamiento de material probatorio y fabricación y porte ilegal de armas, mientras que a Mahecha, le imputaron los cargos de falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento de homicidio.
Ninguno de los tres aceptó los cargos.
Autor: Laura Palomino
