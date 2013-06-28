Fiscalía imputa cargos a coroneles por caso del grafitero

Ante la jueza 64 con función de control de garantías la fiscalía le imputó cargos al coronel Nelson Arévalo, al coronel José Javier Vivas y a Nubia Mahecha Melo, presuntamente implicados en la manipulación de la escena del crimen de Diego Felipe Becerra.



El ente acusador señaló a los dos coroneles por los delitos de fraude procesal, favorecimiento de homicidio, falsedad en documento público, ocultamiento de material probatorio y fabricación y porte ilegal de armas, mientras que a Mahecha, le imputaron los cargos de falso testimonio, fraude procesal y favorecimiento de homicidio.



Ninguno de los tres aceptó los cargos.



Autor: Laura Palomino