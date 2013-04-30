Fiscal Zamora niega que le haya enviado chats amenazantes al magistrado Rojas
Martha Lucía Zamora, quien hizo parte de la terna para magistrado de la Corte Constitucional, dijo en La W que durante la campaña fue víctima de una campaña negra en el Senado.
Martha Lucía Zamora, fiscal y quien hizo parte de la terna para magistrado de la Corte Constitucional, dijo en www.wradio.com.co que durante la campaña fue víctima de una campaña negra en el Senado.
“Fui víctima de una campaña negra en el senado y fue como nos abordaron los asesores del magistrado Rojas”, sostuvo la reconocida fiscal.
Sobre la denuncia en el sentido de que envió “chats amenazantes a Rojas”, Zamora se declaró sorprendida por ese tema porque, según dijo, durante la campaña tuvieron buena relación.
El magistrado Rojas sostuvo que sí recibió amenazas de Zamora. “Dos personas de las que hablé bien, como Martha Lucía Zamora hizo unas amenazas diciendo que iba a ‘utilizar no sé qué cosas contra el doctor Rojas’”, contó el magistrado, quien señaló que esas amenazas quedaron “por ahí en un chat”.
“Nunca pensé que esas amenazas se concretaran”, puntualizó.
