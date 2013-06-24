6AM W6AM W

Fiscal Martha Lucía Zamora recusará a magistrados de la Judicatura

La fiscal delegada ante la Corte compulsó copias a la Comisión de Acusaciones para que se investigara la conducta de magistrados implicados en el presunto carrusel de pensiones.

Foto: El Tiempo

La fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Martha Lucía Zamora, solicitará la suspensión del proceso verbal disciplinario que se debía instalar este martes (25 de junio) en el Consejo Superior de la Judicatura, por las presuntas irregularidades en la investigación penal que adelantó la Fiscalía en contra del dirigente político por el Valle, Sigifredo López.

Igualmente se conoció que la funcionaria recusará a los magistrados ya que ella fue la persona que compulso copias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, para que se investigara la conducta de los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura, sala Disciplinaria, por el presunto “carrusel de las pensiones”.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura deberá definir si acepta la recusación planteada por la fiscal delegada ante la Corte, Martha Lucía Zamora.

