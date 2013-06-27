En libertad dos taxistas implicados en la muerte del agente de la DEA

A las 9:20 de la noche del miércoles 26 de junio, la Juez 47 penal de Control de Garantías dio inicio a la audiencia de judicialización de Ángel Mauricio Pulgarín Orjuela y Wilson Daniel Peralta Bocachica, dos conductores de taxi, implicados en el asesinato del agente de la DEA, James Terry Watson, ocurrido el pasado jueves en Bogotá.



En principio, la jueza decretó legales las capturas de las dos personas, al considerar que se realizaron sin violar los derechos fundamentales y en los términos establecidos por la ley. La Fiscalía se disponía entonces a realizar la formulación de imputación de cargos contra Pulgarín y Peralta.



La Fiscal 237 de la URI de Usaquén, Mónica Escobar Morales, inició su intervención solicitando que se proyectara un video en el que aparecían imágenes del momento en el que los delincuentes en taxis, abordaron al agente de la DEA, y otras, en las que se apreciaba como desmontaban las sillas del vehículo de servicio público, presuntamente para borrar evidencias.



Mientras se rodaban los videos, la Fiscal aseguraba que tenía pruebas y evidencias suficientes que demostrarían que los dos taxistas serían responsables, en condición de coautores, de los delitos de homicidio agravado en concurso con secuestro extorsivo agravado en calidad de tentativa, hurto calificado y concierto para delinquir.



La Fiscal argumentó que estas dos personas presuntamente conformaban una organización criminal dedicada al hurto a personas bajo la modalidad de 'paseo millonario' y que en el caso del homicidio del agente de la DEA, James Terry Watson, incurrieron en una conducta delictiva grave, por tratarse de una víctima con cargo diplomático y en estado de indefensión.



Acto seguido, la jueza le preguntó a la Fiscal que con qué finalidad había proyectado el video, a lo que la funcionaria respondió que “era simplemente para ambientar la audiencia de formulación de imputación con imágenes que aparecían siempre en los diferentes noticieros”. Respuesta que nunca entendió la juez.



