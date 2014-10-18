6AM W6AM W

Programas

Emilio Tapia ya está recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá

Según fuentes oficiales del Inpec, Tapia entró al penal con sus elementos de uso personal, y no tendría acceso a ningún lujo o beneficio desde su pabellón.

Con una caravana escoltada por el Inpec y la Policía Nacional, Emilio Tapia, llegó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Según fuentes oficiales del Inpec, Tapia entró al penal con sus elementos de uso personal, y no tendría acceso a ningún lujo o beneficio desde su pabellón.

Tapia viajó por tierra hasta Cómbita, con el grupo de remisiones especiales del Inpec.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad