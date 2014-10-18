Emilio Tapia ya está recluido en la cárcel de Cómbita, Boyacá

Con una caravana escoltada por el Inpec y la Policía Nacional, Emilio Tapia, llegó a la cárcel de máxima seguridad de Cómbita en Boyacá.

Según fuentes oficiales del Inpec, Tapia entró al penal con sus elementos de uso personal, y no tendría acceso a ningún lujo o beneficio desde su pabellón.

Tapia viajó por tierra hasta Cómbita, con el grupo de remisiones especiales del Inpec.