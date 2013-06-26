El que debería estar aquí respondiendo es Carlos Mattos: Jaime Lombana

En el marco del proceso que busca establecer la supuesta responsabilidad de Iván Genaro Peña Moscoso, exrepresentante legal de MetroKia y Alejandro Cárdenas, quien fungió como asesor jurídico de Peña, en el pleito entre los accionistas César Galarza y Nikitus Trading Ltda (propiedad de Carlos Mattos, presidente del grupo Hyundai en Colombia), contra la coreana MetroKia S.A por la devolución del 10% de acciones que tenían en esa sociedad y que luego de un laudo arbitral se ordenara su devolución a Metrokia, el abogado Jaime Lombana aseguró que quien debería estar presente en la audiencia respondiendo es Carlos Mattos.



"El señor Carlos Mattos jamás pudo aceptar haber perdido frente a su competencia, así sucede con los ricos (....) el señor Mattos, quien funge como víctima a través de acciones judiciales ha llegado a desconocer el laudo (...) cometimos un pecado en ganarle el laudo al brillante Mattos, le ganamos todas y eso le duele al señor".



"Hay una parte en este caso, como el ingeniero Iván Genaro Peña, que le hace caso a sus abogados, en cambio se que en la otra parte se hace lo que se diga el señor Mattos a cualquier precio (...) la fiscalía no mencionó que el tribunal del arbritamiento contra Carlos Mattos con su ego y su alma todo poderosa, dijo que César Galarza era poseedor de mala fe, y ese tribunal no deja ser un juez de la República cuya desición es de obligatorio cumplimiento (...) el que debería estar aquí respondiendo es Carlos Mattos, por no cumplir el laudo e intento bloquearlo a todas luces".



Cabe recordar que la fiscalía señala al representante legal de Metrokia S.A. y a uno de sus asesores jurídicos por los presuntos delitos de fraude a resolución judicial, falsedad en documento privado y hurto agravado calificado.



Para el ente acusador existen dudas sobre si MetroKia cumplió a con el reintegro de acciones que incluían el reporte al Banco de la República y el cumplimiento al pie de la letra en el registro de libros de accionistas de la compañía.



El fiscal Juan Carlos Lozada manifestó que el tribunal puntualizó de manera detallada el procedimiento para que las partes cumplieran la orden, y se fijaron unas condiciones para proceder a realizar el asiento en el libro de accionistas, como por ejemplo la protocolización en la notaría y la previa recepción de los títulos. Para Lozada, Metrokia no había recibido ni reclamado los títulos de acciones para realizar el asiento de la nueva composición accional.



Según el funcionario judicial no es cierto lo afirmado por Cárdenas en el sentido de que Metrokia cumplió las obligaciones que le fueron impuestas como hacer los asientos en los libros de accionistas y cancelar la inscripción de la demanda y agregó que cada procesado hizo "un aporte relevante para la ejecución de los delitos aquí señalados".



Autor: Laura Palomino