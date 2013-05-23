Edmundo del Castillo aclaró que nunca recibió a los Nule en el Palacio de Nariño

En un comunicado de prensa, el abogado Edmundo del Castillo, quien fue Secretario Jurídico de Presidencia entre los años 2007 y 2010 señaló que “nunca, mientras se desempeñó como Secretario Jurídico de Presidencia, recibió en su despacho u otras oficinas del Palacio de Nariño a integrantes de la familia Nule, aunque reconoce una amistad personal con algunos de ellos”.



Así mismo se informó que aunque Castillo se desempeñó como Asesor de la Secretaría General del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), jamás ayudó a integrantes de la familia Nule a obtener contratos con dicha entidad estatal.



De otro lado, Catillo precisa que el llamado a interrogatorio realizado por la Fiscalía General de la Nación fue solicitado por él mismo en la secretaría de la Unidad de Fiscalía Delegada ante la Corte Suprema.



En la solicitud, Castillo se pone a disposición del Despacho del Fiscal 3º ante la Corte para responder el interrogatorio que se le haga en ese o cualquier otro tema y además renuncia a su derecho constitucional de guardar silencio.



El próximo viernes a las 8:30 de la mañana se llevará a cabo el interrogatorio ante la Unidad de Fiscalías Delegadas ante la Corte Suprema de Justicia.


























