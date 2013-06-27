Dictan medida de aseguramiento contra cabecillas de banda criminal

Medida de aseguramiento sin beneficio de excarcelación profirió un juez de la República en contra de un señalado cabecilla que dirigía una organización criminal que operaba en el centro - occidente de la ciudad de Medellín.



La determinación judicial afecta a Luis Eduardo Gallego Restrepo, alias El Caballo, a quien la Fiscalía investiga por su presunta responsabilidad en extorsionar a comerciantes y el desplazamiento forzado de dos familias en el barrio La Iguana.



Igualmente, se investiga la participación de dicha organización en los homicidios de un músico y un conductor que se negó a pagar la denominada vacuna.



Gallego Restrepo hacía parte de la estructura criminal de Freyner Alonso Ramírez García, alias Carlos Pesebre, capturado hace tres meses por las autoridades por la distribución de estupefacientes en la capital del departamento de Antioquia.



Alias El Caballo, que fue capturado el pasado miércoles por la Policía, no aceptó los cargos formulados en su contra por la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, extorsión y desplazamiento forzado.



Autor: Carlos Gómez Carrero.