Denuncian que fiscal trató de favorecer a alias Don Antonio

La W conoció la declaración de un agente del CTI de la Fiscalía General en contra del fiscal de la Unidad de Falsos Testigos, José Ignacio Umbarila, quien supuestamente habría buscado archivar irregularmente una investigación en contra del exjefe paramilitar, Edgar Ignacio Fierro, alias Don Antonio.

Según el agente Martin Calderón, después de haber realizado una investigación en contra del exparamilitar por extorsiones desde la cárcel, el fiscal Umbarila lo citó en diligencia de declaración para que le suministrara las pruebas de las extorsiones.

Cuenta Calderón que en todas las preguntas el funcionario buscaba favorecer a alias Don Antonio.

"El fiscal lleva a cabo manifestaciones bastante parcializadas, tales como que en la investigación no hay nada...el fiscal abordaba preguntas para favorecer al

Alias Don Antonio es el principal testigo en varios casos judiciales como el que se lleva en contra de la ex rectora de la universidad Autónoma del Caribe, Silvia Gette.