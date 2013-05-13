Denuncian plan para asesinar a León Valencia, Gonzalo Guillén y Ariel Ávila( Thot )

Así lo denunció el director general de la Unidad de Protección, Andrés Villamizar.

Anunció que las medidas de protección de estas tres personas han sido reforzadas.









“#Alerta.

La @UNPColombia ha recibido una información muy precisa y delicada sobre un plan para asesinar a tres de nuestros protegidos

”, escribió Villamizar en su cuenta de Twitter.









Y agregó: “Se trata de

León Valencia, Gonzalo Guillén y Ariel Ávila

. Los tres cuentan con fuertes medidas de protección que han sido reforzadas”.









La información que manejan las autoridades es que el presunto sicario con el alias Morroncho estaría en Bogotá para cometer el crimen.









“

El presunto sicario conocido con el alias "Morroncho" ya estaría en Bogotá

. Sabemos su nombre real que ya le fue comunicado a la DIJIN”, informó el director de la Unidad de Protección.









Finalmente, dijo que se ha informado a la Policía Nacional y a la Dijin, quienes ya están “avanzando en la investigación”.









“No permitiremos que estos planes se concreten”, afirmó Villamizar.



