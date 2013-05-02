Declaran ‘insubsistente’ al director de la cárcel El Pedregal tras fuga del ‘Mono Amalfi’

El director del Complejo carcelario y penitenciario Pedregal de Medellín, coronel Óscar Hernando Torres Castañeda, fue declarado insubsistente en su cargo.



Rubiel Medina Cardona, alias Mono Amalfi, señalado integrante de Los Rastrojos, se fugó el pasado 30 de abril cuando las autoridades del penal lo trasladaban a un centro de atención medica de la ciudad.



El recluso, que había sido condenado 30 años de prisión y era considerado de ‘alta peligrosidad’, fue interceptado por un grupo de sujetos que lograron liberarlo de la custodia del Inpec.



Cabe recordar que el juzgado segundo penal especializado de Medellín tenía una acción de tutela remitida por uno de los reclusos, en la que denunciaba la falta de guardianes para la asistencia y remisión de enfermos a centros médicos fuera del penal.