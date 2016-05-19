Corte le da la razón a 'Las 2 orillas' en pulso con los hermanos Galán

La Corte Constitucional confirmó un fallo del Tribunal Superior de Bogotá que denegó las pretensiones de Carlos Fernando y Juan Manuel Galán, quienes afirmaban que el portal 'Las 2 orillas' había vulnerado sus derechos a la honra y al buen nombre con la publicación "Los contratos de la Escuela para la Democracia Galán", publicado en 2014.

Dicho fallo tumbó otro del Juzgado Tercero Civil de Bogotá, que en marzo de 2015, conceptuó que este medio de comunicación vulneró los derechos fundamentales de los hijos de Luis Carlos Galán y le ordenaba al portal una rectificación, excluyendo la expresión, "el éxito político y económico de la familia se multiplicó en el gobierno Santos".

El procurador General, Alejandro Ordóñez, presentó una insistencia ante la Corte para que fuese seleccionada la tutela de los Galán, al considerar que sus derechos fueron vulnerados por una imprecisión.

"La impresición frente a la EGDD fue la que llevó a que llevó a los accionados a trazar una conexión inexistente entre la familia Galán Pachón y la contratación de la citada corporación", dijo Ordóñez en su escrito.

La Corte conceptuó que "a pesar de que existe una imprecisión, el sentido de la nota y la información que transmite a la colectividad no se ven tergiversadas por la utilización de la expresión fundación en lugar de corporación, por lo que no se encuentra que esta confusión se derive una afectación del derecho a la información".

Agregó el alto tribunal que "presentaron una opinión relevante desde el punto de vista político que no se confundió con hechos ni impactó negativamente los derechos invocados por los accionantes".