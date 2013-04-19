6AM W6AM W

Corte deja en firme condena contra coronel del Ejército por masacre de Jamundí

Al revisar el fallo proferido en segunda instancia por el Tribunal de Cali, la corte decidió no revocar la sentencia condenatoria del oficial.

Foto: El Tiempo.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia confirmó la condena del Tribunal Superior de Cali de 29 años y 10 meses de prisión proferida en contra del coronel Bayron Carvajal por la masacre de Jamundí.

Al revisar el fallo proferido en segunda instancia por el tribunal, la sala decidió no revocar la sentencia condenatoria del oficial.

Los hechos motivo de investigación ocurrieron el 22 de mayo de 2006, cuando el batallón de Alta Montaña No. 3 del Ejército perpetró una masacre contra un cuerpo élite de la Dijín en el Valle del Cauca.
 

