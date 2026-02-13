Corte abre incidente de desacato contra la canciller Holguín

La Corte Constitucional abrió un incidente de desacato contra la canciller María Ángela Holguín, por no haber garantizado el cumplimiento de una tutela que ordenaba reintegrar en la Embajada del Reino Unido en Colombia al ciudadano Darwin Moreno, quien fue despedido en 2012 en un caso de discriminación y violación a la libertad de culto.

Si Holguín incumple con garantizar el restablecimiento de los derechos del ciudadano, la Corte dará traslado del expediente al procurador General, Alejandro Ordóñez, instancia superior en este caso.

En agosto de 2015, la Corte le ordenó a la Embajada el reintegro inmediato de Moreno, entonces asistente de visas, despedido en diciembre de 2012, por los rumores de dos compañeros de trabajo que afirmaron que él amenazó a su superior con hacerle brujería y la acusó de haberle robado un celular para hacerle un "amarre".

A Moreno no se le garantizó el debido proceso. Fue parte de un juicio disciplinario interno en el que nunca le dijeron por qué indagaron su conducta. También fue víctima de presiones por parte de sus compañeros por las creencias que profesaba.

La Corte demostró que la Embajada vulneró los derechos fundamentales a la igualdad y al debido proceso de este exfuncionario. "Tales derechos se concretan en la formulación de acusaciones infundadas, inescindiblemente relacionadas con su identidad cultural y sus convicciones religiosas, al seguirle un proceso con múltiples irregularidades y arbitrariedades, y al sancionarlo con una amonestación y con el posterior despido. Por tal razón, procederá a tutelar sus derechos fundamentales