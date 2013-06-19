Contraloría pide revisión del auto del Consejo de Estado en caso de Licorera del Valle

La contralora General de la República, Sandra Morelli, afirmó que fue erróneo el fallo de la sala unipersonal del Consejo de Estado, en cabeza del magistrado Guillermo Vargas Ayala, donde se determinó suspender las medidas por responsabilidad fiscal en contra del ex gerente de la Licorera del Valle, Doney Ospina Medina.



Según Morelli, la figura de la responsabilidad solidaria que se estableció en ese proceso fue retroactiva, por tanto el fallo procedió de manera errónea a dar suspensión a la medida, pues considera que la aplicación del Estatuto Anticorrupción rigió a partir de 2012, mientras ella afirma que surgió en 2011.



Por medio de un recurso de súplica, la Contraloría espera que se revise la decisión del Consejo de Estado y se mantengan las medidas en el proceso en contra del también exalcalde de Florida (Valle).