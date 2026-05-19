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19 may 2026 Actualizado 11:43

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Consejo de Estado ordenó a Gobierno priorizar crisis carcelaria en Quindío

Según el alto tribunalson evidentes los daños estructurales que en la actualidad tiene afectados a 86 reclusos, entre ellos de la tercera edad.

Sala plena del Consejo de Estado.. Foto: Colprensa/Archivo

Sala plena del Consejo de Estado.. Foto: Colprensa/Archivo(Thot)

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Ante la situación insostenible en la Cárcel de Calarcá, ubicada en el departamento Quindío, el Consejo de Estado le exigió al gobierno designar parte del presupuesto de la vigencia fiscal de este año, para solucionar las fallas estructurales que allí se presentan.

Según el alto tribunal son evidentes los daños estructurales que en la actualidad tiene afectados a 86 reclusos, entre ellos de la tercera edad.

La Corporación Judicial tomó la decisión al fallar una tutela que presentó la Defensoría Regional de Quindío, en la que se denunció que el establecimiento Penitenciario y Carcelario de Mediana Seguridad de Calarcá presenta no solo condiciones de hacinamiento sino también “problemas de salubridad."

Estas se originarían "a causa de fugas de agua en las unidades de baterías sanitarias; inconvenientes de humedad en sus celdas y fallas del sistema eléctrico del establecimiento carcelario que no funciona en las noches”.

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