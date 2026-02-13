Condenan a nueve años de cárcel al exgobernador Hernando Deluque
Deberá pagar una multa de 142 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de cárcel al exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, padre del presidente de la Cámara de Representantes Alfredo De Luque, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales.
El caso concreto guarda relación con obras de mantenimiento y rehabilitación de algunas vías en La Guajira y de un convenio para la construcción de la cubierta del Colegio Sagrada Familia de Riohacha.
El exmandatario deberá pagar una multa de 142 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura. A través de Facebook, el exmandatario afirmó "lamentablemente fallaron en mi contra y creo que fue muy incidente la lupa con qué se está viendo al departamento de La Guajira. El martes seguirán los trámites en Fiscalía y el Inpec".
En el mismo fallo también fue condenado a siete años de prisión el abogado Alex Enrique Coronado Felizolla, exfuncionario de la administración de Deluque.