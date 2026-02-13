Condenan a nueve años de cárcel al exgobernador Hernando Deluque

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia condenó a nueve años de cárcel al exgobernador de La Guajira, Hernando Deluque, padre del presidente de la Cámara de Representantes Alfredo De Luque, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin el lleno de los requisitos legales.

El caso concreto guarda relación con obras de mantenimiento y rehabilitación de algunas vías en La Guajira y de un convenio para la construcción de la cubierta del Colegio Sagrada Familia de Riohacha.

El exmandatario deberá pagar una multa de 142 millones de pesos al Consejo Superior de la Judicatura. A través de Facebook, el exmandatario afirmó "lamentablemente fallaron en mi contra y creo que fue muy incidente la lupa con qué se está viendo al departamento de La Guajira. El martes seguirán los trámites en Fiscalía y el Inpec".

En el mismo fallo también fue condenado a siete años de prisión el abogado Alex Enrique Coronado Felizolla, exfuncionario de la administración de Deluque.