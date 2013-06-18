Concejal de Valledupar asegura que no agredió físicamente a su exnovia

“En las relaciones de pareja es inevitable que se levante la voz, lo que no es permisible bajo ninguna circunstancia es que se levante la mano”, dice el comunicado.



Agrega: “No es de caballeros debatir en público de lo que ocurre con las damas en privado, ese es el derecho mínimo a la privacidad”.



Texto del comunicado



COMUNICADO DE PRENSA



JOSE SANTOS CASTRO, Concejal de Valledupar, da a conocer a la opinión pública lo siguiente:



Ante la opinión pública se han divulgado versiones tergiversadas con respecto a unos hechos ocurridos la noche del sábado 15 de junio.



Lamentablemente, los hechos publicados en las redes sociales corresponden a situaciones de pareja, que de no tratarse de personas públicas no hubiesen tenido la trascendencia que se les ha dado a estos.



En las relaciones de pareja es inevitable que se levante la voz, lo que no es permisible bajo ninguna circunstancia es que se levante la mano.



Lo lamentable de esta situación que nos ocupa, es que tanto Diana como yo, por ser personajes públicos, nuestras actuaciones también son públicas.



Diana y yo, hemos ratificado públicamente que tales agresiones nunca ocurrieron, y estamos en la tarea de conservar nuestra relación…



No es de caballeros debatir en público de lo que ocurre con las damas en privado, ese es el derecho mínimo a la privacidad.



Como hombre público quiero expresar mis más sinceras disculpas porque lo que debió discernirse en privado, se convirtió en un asunto público, y también como hombre público manifiesto mi pesar porque lo que a cualquier persona se le entiende como una reacción normal, al personaje público se le adjudica como conducta incorrecta: pido perdón.



Si alguna actuación mía ofendió la dignidad de cualquier ciudadano o ciudadana, ofrezco mis más sinceras disculpas, soy solo un ser humano que como todos ustedes, quiere crecer, pulir la piedra y ser una mejor persona.



GRACIAS