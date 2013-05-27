Comisión de Acusaciones no ha archivado investigación por "carrusel de pensiones"
Así lo expresó el representante a la Cámara y presidente de la Comisión de Acusaciones, Constantino Rodríguez Calvo, quien dijo en www.wradio.com.co que la investigación por el llamado “carrusel de pensiones” en la Judicatura “aun sigue”.
Rodríguez Calvo aseguró que la investigación que se adelanta contra la magistrada María Mercedes López “no tiene nada que ver con el carrusel de pensiones”.
“Son hechos aislados”, señaló el representante, quien informó que los congresistas que llevan el caso del “carrusel” con Manuel Antonio Carebilla Cuéllar y Jorge Eliécer Gómez Villamizar.
Por otro lado, no descartó que llevar la investigación que se adelanta contra Ernesto Samper por el magnicidio de Álvaro Gómez Hurtado a una fase “previa” para poder escucharlo en versión libre.
“Estamos en la etapa que se cumplen todos los procedimientos, es una investigación muy extensa, de muchos folios”, sostuvo el representante.
Finalmente, afirmó que si demuestra que la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Ruth María Díaz, que se fue de crucero por el Caribe, cometió una falta disciplinaria “la Comisión está en la obligación de abrir investigación”.
