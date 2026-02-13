Capturan a la exgerente de Indeportes Cauca

La ex gerente de Indeportes Cauca, Ana Bolena García, fue capturada en las últimas horas por miembros del CTI y la Fiscalía General de la Nación, en una investigación que se adelanta desde el año 2015, por la celebración indebida de contratos, peculado y falsedad en documentos.

García, quien ejerció como gerente de esta importante entidad del Cauca, durante el mandato del gobernador Temístocles Ortega Narváez y unas semanas del actual gobernador, Oscar Rodrigo Campo; fue capturada junto con otros tres funcionarios de la misma entidad.

Los otros capturados fueron identificados como: Estefanía Sánchez, Claudia Trujillo y Manuel Velásquez.