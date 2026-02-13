Capturan a dos presuntos integrantes del Eln en el sur de Bolívar

Mediante operativos adelantadas por la Quinta Brigada, adscritas a la Segunda División del Ejército y en coordinación con miembros de la Policía Nacional, se logró la captura de dos integrantes del Eln, en la Vereda Caño de Oro jurisdicción del Municipio de San Pablo, Sur de Bolívar.

Los soldados del Batallón de Artillería Antiaérea No. 2 Nueva Granada hicieron efectivas las capturas, los aprehendidos presuntamente hacían parte del Frente ‘Héroes y Mártires’ de Santa Rosa, quienes al parecer serían los encargados de sembrar el terror en la zona”, informó el brigadier general Helder Fernán Giraldo, comandante de la Quinta Brigada.

A los sujetos les fue incautada una pistola nueve milímetros, 12 cartuchos, dos granadas de fragmentación, dos radios de comunicación y les fueron inmovilizadas dos motocicletas.

“Los integrantes de este frente del Eln entre los que se incluyen los dos capturados, al parecer serían los responsables de realizar extorsiones a cultivadores y ganaderos, así mismo de protagonizar acciones terroristas contra empresas agroindustriales de la región”, indicó el comandante.