Capturan a concejal involucrado en secuestro de ganadero en Sucre

Jorge Orlando Montoya Escobar deberá responder por el delito de secuestro extorsivo.

Miembros del CTI en Sucre y  la Infantería de Marina del Gaula Militar, rescataron a Jorge Orlando Montoya Escobar, de 54 años de edad, un reconocido ganadero de la región, quien el pasado 10 de octubre fue secuestrado por desconocidos en Morroa.

La investigación permitió establecer que el concejal por el Partido de Integración Nacional (PIN), del municipio de San Onofre,  Emel Macott Melendez, fue el encargado de realizar las llamadas extorsivas para la liberación del secuestrado.

