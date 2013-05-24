Cambian de fecha para sentencia de alias Rasguño
www.wradio.com.co pudo conocer que el juez que lleva el caso de Hernando Gómez Bustamante, alias Rasguño, aceptó mover para el 20 de septiembre de 2013 la fecha para dar a conocer la condena contra el narcotraficante.
Según se pudo establecer, el juez accedió a mover la fecha por las declaraciones que ha venido entregando “Rasguño” a los investigadores del asesinato del líder conservador, Álvaro Gómez Hurtado.
