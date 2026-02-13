Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:47

6AM W Pereira

Caldas: Desarticulan banda delincuencial que delinquía en el Eje Cafetero

La banda era conocida como Los RX y operaba en municipios de Caldas y Risaralda.

Desarticulan banda delincuencial que delinquía en el Eje Cafetero. Foto: Cortesía/ Policía de Caldas.(Thot)

Desarticulan banda delincuencial que delinquía en el Eje Cafetero. Foto: Cortesía/ Policía de Caldas.

Caracol Radio

Pereira

La Policía de Caldas desarticuló la banda delincuencial denominada “Los RX”, la cual se dedicaba al hurto de motocicletas y celulares en diferentes municipios de los departamentos de Caldas y Risaralda. Esta organización estaba conformada por siete personas.  

Las diligencias de allanamiento se realizaron en los municipios de Santa Rosa de Cabal, Dosquebradas y Belén de Umbría del departamento de Risaralda.

Esta banda tenía su accionar delictivo en los municipios de: Viterbo, Risaralda, Anserma, Chinchiná, Manizales del departamento de Caldas, y en Santa Rosa, La Virginia, Pereira, Dosquebradas, Belén de Umbría y Mistrató, del departamento de Risaralda.  

Los delincuentes hurtaban preferiblemente motocicletas de marca Yamaha RX-115 o DT-125,  las cuales comercializaban en el mercado. De acuerdo con las autoridades al menos 85 motocicletas fueron hurtadas.

“Los RX”, era liderada por una madre y sus dos hijos, quienes en compañía del esposo de la mujer desarrollaban esta modalidad de hurto, que aquejó a muchos ciudadanos de ambos departamentos.

