Caen 10 presuntos integrantes de red de apoyo al Clan Úsuga en Sucre

Las autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de las redes de apoyo de la banda criminal del Clan Úsuga, durante una operación registrada en Sucre.

Las detenciones se llevaron a cabo en las veredas Mateo Pérez y San Luis de Sincé del municipio de Sanpués, luego de una investigación que inició en el 2015 y que contó con el apoyo de la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía.

La organización, según las autoridades, se dedicaba al ”almacenamiento, traslado, expendio y venta de estupefacientes bajo el mando de alias Gavilán”.

A los capturados se les encontraron 1.000 dosis de cocaína listas para su distribución.