Caen 10 presuntos integrantes de red de apoyo al Clan Úsuga en Sucre
Tres de los detenidos fueron sorprendidos en flagrancia con dosis de cocaína listas para su venta.
Las autoridades capturaron a 10 presuntos integrantes de las redes de apoyo de la banda criminal del Clan Úsuga, durante una operación registrada en Sucre.
Las detenciones se llevaron a cabo en las veredas Mateo Pérez y San Luis de Sincé del municipio de Sanpués, luego de una investigación que inició en el 2015 y que contó con el apoyo de la Policía, la Fuerza Aérea y la Fiscalía.
La organización, según las autoridades, se dedicaba al ”almacenamiento, traslado, expendio y venta de estupefacientes bajo el mando de alias Gavilán”.
A los capturados se les encontraron 1.000 dosis de cocaína listas para su distribución.