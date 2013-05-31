Anuncian nombramiento de jueces de ejecución de penas para resolver peticiones de libertad
Además la ministra Correa aclaró que las cárceles que serán construidas por el Ejército Nacional, no serán operadas por los miembros de la Fuerza Pública.
La ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, anunció en www.wradio.com.co que tras el nombramiento de 17 jueces de ejecución de penas, que ya están operando en todo el país, el Consejo Superior de la Judicatura anunció de 11 más para los próximos días, con el fin de resolver con prontitud las peticiones de libertad.
Correa también dijo que serán destinados 220.000 millones de pesos para atender la emergencia carcelaria. Contó que ese dinero estará destinado a mantenimientos sanitarios, eléctricos, construcción de nuevos cupos, entre otros.
