Aceptan solicitud de libertad a Raúl Emilio Hasbún

Al exjefe paramilitar Raúl Emilio Hasbún, conocido con el alias de Pedro Ponte o de Pedro Bonito, le fue aprobada su petición de libertad, por parte de un magistrado del Tribunal de Justicia y Paz de Medellín.

Una determinación que se da luego de que este hombre, desmovilizado en noviembre de 2004, cumpliera los requisitos que le exige la ley para recobrar su libertad, pues estuvo más de ocho años recluido en la cárcel La Paz de Itagüí.

El jefe de las autodefensas en el Urabá, para poder recobrar su libertad, deberá recibir el visto bueno también de otros juzgados y del Inpec.

Este exjefe del bloque Arlés Hurtado de las Autodefensas en el Urabá, se postuló a la ley de Justicia y Paz, el 28 de abril de 2008.