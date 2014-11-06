6AM W6AM W

A la cárcel supuesto secuestrador de medica en el Hospital de Kennedy

El pasado 4 de octubre el hombre ingreso a las instalaciones del hospital de Kennedy y le apuntó con un arma a la especialista Jimena María Ríos Garrido, amenazándola de muerte.

La juez 6 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías c

obijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Jeffrey Alexander Román

, señalado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.

El pasado 4 de octubre el hombre ingreso a las instalaciones del hospital de Kennedy y le apuntó con un arma a la médica especialista Jimena María Ríos Garrido,

amenazándola de muerte.

El joven exigía el pago de un millón de pesos, como

indemnización

, al supuestamente

haber sido operado de manera irregular en la cadera.

El juez consideró que

el hombre es un peligro para la sociedad

por lo que lo envío a un centro penitenciario.

