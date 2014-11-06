A la cárcel supuesto secuestrador de medica en el Hospital de Kennedy
El pasado 4 de octubre el hombre ingreso a las instalaciones del hospital de Kennedy y le apuntó con un arma a la especialista Jimena María Ríos Garrido, amenazándola de muerte.
La juez 6 penal municipal de Bogotá con función de control de garantías c
obijó con medida de aseguramiento en centro carcelario a Jeffrey Alexander Román
, señalado por los delitos de secuestro extorsivo agravado y tráfico, fabricación y porte de armas de fuego.
El joven exigía el pago de un millón de pesos, como
indemnización
, al supuestamente
haber sido operado de manera irregular en la cadera.
El juez consideró que
el hombre es un peligro para la sociedad
por lo que lo envío a un centro penitenciario.