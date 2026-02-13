Hable con elPrograma

13 feb 2026 Actualizado 09:39

A imputación por contratación María Gilma Gómez, exfuncionaria del UMV

Por violar el régimen de contratación, la Fiscalía General imputará cargos a la exdirectora de la Unidad de Malla Vial.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa(Thot)

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

El fiscal Jorge Fernando Pérdomo aseguró que la exfuncionaria, en 2013, designó un proyecto de ciencia y tecnología cuando en verdad el contrato era para reparación de malla vial . Por superar más de 11 mil millones de pesos el contrato tenía que haber sido sometido a licitación y eso no se cumplió saltándose así las normas de la contratación estatal.

Por esta situación, la exfuncionaria ya fue sancionada por la Procuraduría con 10 años de inhabilidad para el ejercicio de cargos públicos.

María Gilma Gómez Sánchez tendrá que responder por el delito de celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales. 

