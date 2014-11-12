Este miércoles 12 de noviembre se tenía prevista la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los miembros del Fondo Premium, dentro del escándalo del descalabro financiero a la comisionista de bolsa, InterBolsa.

En la diligencia

hicieron presencia Tomas Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Claudia Patricia Aristizabal, Ricardo Emilio Martínez y Rachid Maluff.

Por otro lado

no asistieron Víctor Maldonado, el norteamericano Eric Andersen, director del Fondo; Juan Andres Tirado y Natalia Zuñiga

, sin embargo sus abogados se presentaron en la audiencia.