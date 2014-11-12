​Se aplaza audiencia en contra de miembros de Fondo Premium
La audiencia fue aplazada por el paro que adelanta Asonal Judicial en los juzgados de Paloquemao.
Este miércoles 12 de noviembre se tenía prevista la audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de los miembros del Fondo Premium, dentro del escándalo del descalabro financiero a la comisionista de bolsa, InterBolsa.
En la diligencia
hicieron presencia Tomas Jaramillo, Juan Carlos Ortiz, Claudia Patricia Aristizabal, Ricardo Emilio Martínez y Rachid Maluff.
Por otro lado
no asistieron Víctor Maldonado, el norteamericano Eric Andersen, director del Fondo; Juan Andres Tirado y Natalia Zuñiga
, sin embargo sus abogados se presentaron en la audiencia.