Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:39

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

21 capturados deja operación contra la minería ilegal en el río Caquetá

&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;&#8203;En la operación también fueron destruidas 11 dragas utilizadas para la extracción ilegal del oro.

Capturas . Foto: Colprensa(Thot)

Capturas . Foto: Colprensa

Caracol Radio

21 personas capturadas y 11 dragas destruidas es el saldo de una operación de las autoridades contra la minería ilegal en el río Caquetá. 

En el operativo participaron la Policía, la Fuerza Aérea, la Armada Nacional y el CTI de la Fiscalía, luego de un trabajo de inteligencia con el cual llegaron a las veredas Córdoba, La Victoria y Santa Bárbara, en el municipio de Solano, Caquetá. 

Ahí se encontraron las 11 dragas de aluvión, "sostenidas sobre gigantescas bases de madera, que con ayuda de motores, removían la arena del afluente en busca de minerales", así como el vertimiento de cianuro y mercurio al río. 

También fueron detenidas 21 personas, que serán judicializados por los delitos de explotación ilícita de yacimientos mineros, daño a los recursos naturales y concierto para delinquir.

Según las autoridades, las organizaciones criminales sacaban hasta $1200 millones mensuales por esta actividad ilegal. 

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir