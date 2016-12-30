Por Trump más universitarios prefieren estudiar en Canadá

Para algunos estudiantes que están por ingresar a la universidad que se sienten consternados por la elección de Donald Trump como el próximo presidente de Estados Unidos, Canadá podría ser su próximo destino.

Diversas universidades de Canadá, desde Quebec hasta British Columbia, han señalado que las solicitudes y el tráfico en sus páginas de internet desde Estados Unidos han ido en aumento desde el triunfo electoral de Trump del 8 de noviembre.

Si bien muchas escuelas canadienses también han intensificado recientemente su reclutamiento de estudiantes procedentes de Estados Unidos, algunos afirman que la elección por la presidencia estadounidense ha generado un incremento en interés más allá de lo esperado.

Lara Godoff, una estudiante de 17 años oriunda de Napa, California, informó haber descartado toda idea de permanecer en Estados Unidos justo un día después de las elecciones. Entre otros asuntos que le preocupan, Godoff —quien dijo ser demócrata— dijo temer que el gobierno de Trump relaje la aplicación de normas federales contra agresiones sexuales, lo que haría de las instalaciones académicas lugares menos seguras para las mujeres.

Godoff había enviado una solicitud a una universidad en Canadá pero tras las elecciones envió solicitudes a otras tres escuelas.

"Si vivimos en un país en el que tanta gente puede elegir a Donald Trump, entonces no es el país en el que quiero vivir", aseveró.

Las solicitudes para la Universidad de Toronto de parte de estudiantes estadounidenses subió 70% en comparación con el mismo periodo el año pasado, y otras escuelas canadienses han registrado aumentos de 20% o más. Las solicitudes de estadounidenses para la Universidad McMaster, en Hamilton, Ontario, se han incrementado 34% hasta la fecha.

"No podemos ignorar los resultados electorales, pero creo que además existen otros factores que están atrayendo a los estudiantes a la universidad", declaró Jennifer Peterman, gerente sénior de reclutamiento global para licenciatura de la Universidad McGill en Montreal. De acuerdo con Peterman, a los alumnos les atrae la diversidad que se vive en la escuela y el menor costo de vida en Canadá.

En Estados Unidos, para algunas universidades resulta claro que la victoria de Trump ha generado una tendencia en los patrones de matriculación.

Algunos reclutadores aseguran que los alumnos extranjeros están evitando estudiar en Estados Unidos en medio de preocupaciones sobre seguridad y deportación, y en su lugar están optando por ir a Canadá o Australia. Las universidades canadienses han notado un creciente interés de parte de alumnos de China, India y Pakistán.