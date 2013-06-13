Joaquín Martínez logró sobrevivir al corredor de la muerte en EE.UU.
Este ciudadano español permaneció tres años a la espera ir a la silla eléctrica en Estados Unidos por el supuesto homicidio de dos personas.
El español Joaquín Martínez, condenado a la silla eléctrica en Estados Unidos, le contó a www.wradio.com.co cómo fue declarado inocente en un segundo juicio hace 12 años, por el supuesto asesinato de dos personas.
Contradictoriamente para Martínez, la pena de muerte era una de las soluciones a los problemas de violencia del mundo, pero la perspectiva ha cambiado y considera que “es un asesinato legal”.
Durante sus tres años de permanencia en el conocido "corredor de la muerte", el español expresó “lo que más se extraña es la familia (...) eso se puede comparar con el infierno”, pero aún más, el dolor de saber que en cualquier momento llega la muerte.
En la actualidad Joaquín Martínez está en contra de la pena de muerte, porque considera que las familias son las primeras perjudicadas con la medida, además agregó que “nada se puede comparar con el hecho de que los parientes puedan ver cómo acaban con la vida de una persona cercana”.
