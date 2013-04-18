Hombre durmió algunas noches con el cadáver de su novia

Randall Johnson fue arrestado después de que el cuerpo de Carla Jean Bagget se encontró en el dormitorio de la pareja.



Su madre, sobrino y hermana vivían en una casa móvil en Williamston con la pareja, pero los familiares dijeron que Johnson presentaba excusas sobre por qué su novia no salía del dormitorio, informó el Huffingtonpost.com.



El sobrino de Baggett dijo que Johnson decía que la mujer estaba durmiendo. También dijo a su madre que había tomado una sobredosis de Xanax, un fármaco que funciona como antidepresivo.



La madre creyó la historia, pero volvió por la noche y a la mañana siguiente y la mujer seguía “dormida”, entonces amenazó con llamar al 911, pero Johnson le dijo que su hija estaba bien.



Sin embargo, al día siguiente entró a la habitación, tocó a su hija y se dio cuenta de que estaba muerta. Luego llamó al 911.



Los investigadores no hallaron indicios de que Johnson tuviera algo que ver con la muerte de Baggett, pero fue acusado de encubrir una muerte a la policía y está detenido.