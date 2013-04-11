El Vaticano desmiente que Benedicto XVI esté grave de salud

El portavoz del Vaticano, padre Federico Lombardi, desmintió las versiones de medios españoles que afirmaban que el papa emérito Benedicto XVI, estaba grave y que padecía una fuerte enfermedad.



Para Lombardi, las versiones de una reconocida periodista especializada que aducía una “grave enfermedad” de Ratzinger, se basaban solo en las imágenes de la visita del papa Francisco, además, dijo que la elevada edad del papa emérito en un pontificado complicado, explican su deterioro.



La visita del nuevo papa a Benedicto en la residencia de verano de Castel Gandolfo el 24 de marzo, donde se le vio encorvado, con bastón y dificultades para caminar, aumentaron los rumores y especulaciones de su estado de salud.



Aunque la prensa rumoreaba de una presunta enfermedad como razón de la renuncia del sumo pontífice alemán, Lombardi afirmó que Benedicto se quejaba de cansancio en especial durante su gira por Latinoamérica de 2012.

