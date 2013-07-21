El papa, ¿con cuernos de diablo? en la portada de 'Time'

¿Casualidad o efecto buscado? Esa es la gran pregunta de la

portada que la revista Time dedica al papa Francisco

. En ella, el papa aparece de perfil y justo sobre su cabeza aparecen en

rojo las dos puntas de la letra 'M'

, de tal forma que produce el efecto de dos cuernos.









Las reacciones en las redes sociales no se han hecho esperar y algunos usuarios incluso subrayan que los dos supuestos cuernos parecen "

cuernos de diablo

".









La revista dedica al papa el titular "

The people's pope

" ("El papa del pueblo"), en un número en que alaba los primeros meses de su papado y se pregunta si será capaz de recuperar la suerte de la iglesia católica en Latinoamérica.









Apenas cuatro meses después del inicio de su papado, el pasado 13 de marzo, Time no duda en calificar a Francisco como "el papa de los pobres" en sus páginas interiores, un líder espiritual para los católicos que ya ha marcado diferencias al "renunciar a vivir en su palacio" y al elegir Brasil para su primer viaje oficial.









"Los murmullos de asombro se producen en todas partes, no solo en Brasil, antes de que su primer viaje oficial desde que fue elegido sea el regreso a su continente natal. Un papa para los olvidados, un papa para los abandonados de Dios", escriben los periodistas de Time en esta edición dedicada a Francisco.









Autor: El Huffington Post