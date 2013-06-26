El empresario chino detrás del canal de Nicaragua

El presidente de Nicaragua Daniel Ortega, y el presidente de HKND Group, el abogado Wang Jing. Foto: EFE.( Thot )

Lo llaman el misterioso empresario chino, el hombre del que nadie parece saber nada: es Wang Jing, el multimillonario detrás del megaproyecto de construcción de un canal interoceánico en Nicaragua.





El gobierno de este país que otorgó este mes a H

KND Group, la empresa que dirige Wang Jing,

una concesión de 50 años por los derechos de construir el canal y otros 50 años para manejarlo.









Y se calcula que la obra costará US$40.000 millones: más de cuatro veces el producto interno bruto del país en 2011.





Es por eso que ante tal magnitud, muchos quieren saber

¿quién es Wang Jing?





"

Nadie sabe nada de Wang Jing

" dice Michael Forsythe, corresponsal de la agencia Bloomberg en Pekín, quien estuvo presente en la conferencia de prensa el martes donde Wang presentó los detalles de su megaproyecto.









"Cuando se le plantearon preguntas sobre sus antecedentes personales, Wang sólo dijo que no tenía conexiones con el gobierno y que había estudiado medicina tradicional china en Pekín" señala el corresponsal.









Lo que Wang anunció durante la conferencia fue que ya contaba con inversores internacionales para el proyecto. Pero no dio detalles de quiénes eran.









Indicó que el proyecto enfrentaría riesgos políticos, financieros y de ingeniería, pero tampoco elaboró en los detalles de esos riesgos.





Señaló que la construcción de la obra comenzaría a fines de 2014 y que sería completado en seis años.









Y ante la insistencia de quién era él, Wang declaró: "Soy un chino común y corriente. No podría ser una persona más común y más corriente".









De telecomunicación a infraestructura







Wang Jing no es común ni corriente. Según datos de Bloomberg Billionaires Index (Índice de Multimillonarios de Bloomberg) el empresario de 41 años es presidente y principal accionista de la compañía de telecomunicaciones Beijing Xinwei Telecom Technology Co., donde tiene una participación de US$1.100 millones.









Y también es presidente -y único representante conocido- de la empresa que obtuvo la concesión del canal en Nicaragua: HKND Group (Hong Kong Nicaragua Canal Development).









"En realidad quién es Wang Jing no es una pregunta importante" explica Raymond Li, jefe del servicio chino de la BBC.









"Lo que importa es quién está detrás de él. Ésa es la cuestión que muchos ahora se están planteando".









Según Li,

Wang estableció HKND específicamente para firmar el proyecto del canal interoceánico

.









Y aunque ha reiterado repetidamente que se trata de una empresa privada, muchos cuestionan esa afirmación.









"Se dice que

Xinwei Telecom

tiene relaciones muy cercanas con el gobierno chino" explica Raymond Li. "De hecho, en su sitio web se pueden ver fotografías de los líderes chinos, incluidos el presidente Xi Jinping y el primer ministro Li Keqiang visitando la compañía".









"Pero lo más importante es la conexión de Xinwei, que produce equipo de telefonía inalámbrica, con Datang Group, la gigante estatal de telecomunicaciones que se sabe es uno de los principales accionistas de Xinwei".









Según Bloomberg, en septiembre pasado Datang puso a la venta una participación de 0,858% en Xinwei, con un valor de US$25,8 millones, con lo cual se valoró a la compañía en

US$2.950 millones

.









"Esto deja en claro que el gobierno chino debe estar apoyando el megaproyecto en Nicaragua" afirma Raymond Li.









"Porque dudo que Xinwei tenga capacidad suficiente, por sí sola, para llevar a cabo esa obra en Centroamérica" agrega.









Críticas





Wang afirmó que su compañía se propone financiar la parte inicial del proyecto y el resto estará a cargo de inversores internacionales. Pero hasta ahora no se han dado detalles de quiéres serán esos inversores.









Ciertamente algunos, dentro y fuera de Nicaragua, se han mostrado críticos con el proyecto, que dicen significará la "pérdida de la soberanía" del país.









"

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, firmó el contrato con el empresario chino de 41 años Wang Jing a principios de este mes

sin ninguna licitación pública, y pese al hecho de que la empresa de Wang no tiene experiencia en la construcción de canales" afirma Andrés Openheimer, columnista del diario estadounidense Miami Herald.









"Los críticos dicen que se trata de una monumental cesión de soberanía nicaragüense, y que Wang prácticamente será dueño del país" agrega.









También ha sido muy criticada la forma como Daniel Ortega otorgó la concesión del proyecto sin llamar a una licitaciòn pública ni a un referendo nacional.









"Si Wang quiere recaudar capitales internacionales, sería bueno que convenza a Ortega de que convoque a un referéndum –tal como lo hizo Panamá (para la ampliación de su canal)– y pregunte a los nicaragüenses si el proyecto es legal y ambientalmente saludable" dice Andrés Openheimer.









Según Raymond Li, del servicio chino de la BBC

, "lo más desconcertante es porqué una empresa principalmente involucrada con la investigación y desarrollo de tecnologías de comunicación, de pronto cambió su perfil empresarial para el desarrollo y operación del gran canal de Nicaragua logrando que el gobierno de este país le otorgara esta concesión".









"Sabemos que en los últimos dos años el gobierno chino ha decidido cambiar sus estrategias de inversión para involucrarse en lo que llama 'industrias estratégicamente importantes', incluidas la de infraestructura y energía".









"Si miramos el panorama más amplio detrás de este trato con el gobierno de Nicaragua, es imposible no pensar en que existe una relación muy estrecha entre Wang Jing y el gobierno chino" agrega el periodista.







*Autor: BBC Mundo