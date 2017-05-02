El comercial sobre Donald Trump que CNN se negó a transmitir. Foto: Fotograma de Youtube( Thot )

El equipo del presidente Donald Trump criticó a CNN por rehusarse a transmitir una propaganda sobre los logros del mandatario durante sus primeros 100 días de gobierno, al afirmar que la cadena no quiere la pauta porque “no encaja con su línea”.

CNN dijo que le había pedido a la campaña retirar una frase que acusaba a la prensa de promover noticias falsas.

“La prensa convencional no promueve noticias falsas, y por lo tanto el anuncio es falso y conforme a nuestras políticas únicamente será aceptado si se borra esa gráfica”, dijo CNN.

La campaña de Trump dijo que el anuncio, en el que se afirma que “Estados Unidos rara vez ha visto tanto éxito”, ya se transmite en Fox News Channel y Fox Business Network.