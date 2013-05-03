Dos menores murieron envenenadas por directora de un jardín infantil

Las niñas encontraron un bolso en el camino hacia el jardín, al abrirlo encontraron un yogur y lo bebieron, luego sintieron luego un fuerte dolor y murieron en un hospital de la localidad china de Lianghe.



La investigación reveló que el yogur contenía tetramina, un veneno utilizado contra las ratas.



La policía detuvo poco después a dos sospechosos, uno de ellos era Shi Haixia, directora de un jardín que confesó haber envenenado el yogur. Su cómplice colocó el bolso en la vía pública.



El crimen sucedió en la localidad de Lianghe, provincia de Hebei, e ilustra "la falta de supervisión de la educación primaria" por las autoridades locales en China.



La escasa inversión pública en este sector favoreció que estos establecimientos privados, dotados de personas con baja calificación, surgieran.



En marzo, un "pedagogo" había obligado a los niños a beber su orina a modo de castigo por indisciplina, informó la prensa.