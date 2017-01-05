Comercio entre EEUU-Cuba comenzará con carbón artesanal

Un hombre prepara carbón artesanal en un rancho en las afueras de La Habana, Cuba, el jueves 5 de enero del 2017.. Foto: Associated Press - AP( Thot )

El carbón artesanal se convertirá este mes en el primer producto cubano que se exportará a Estados Unidos después de décadas, a través de un acuerdo anunciado el jueves entre el gobierno cubano y el abogado del contratista del gobierno estadounidense, Alan Gross, quien estuvo preso en Cuba.

El abogado Scott Gilbert, quien ha procurado establecer lazos económicos entre los dos países desde que Gross salió en libertad, dijo que una empresa que él fundó comprará 40 toneladas de carbón hecho de marabú, una planta invasiva y leñosa.

El carbón es producido por cientos de cooperativas pertenecientes a trabajadores que hay por todo Cuba, y se ha vuelto un producto de exportación redituable, valorado por sus propiedades poco contaminantes y generalmente usado en hornos para hacer panes y pizzas.

La empresa de Gilbert pagará 420 dólares por tonelada, significativamente más que el precio de mercado al por mayor de unos 360 dólares. El primer envió está programado para el 18 de enero, dos días antes de la juramentación de Donald Trump como presidente.

Productos de cooperativas agrarias o ranchos privados en Cuba pueden ser exportados a Estados Unidos conforme a regulaciones aprobadas por el presidente Barack Obama después de la declaración de distensión con Cuba del 17 de diciembre del 2014. Las medidas relajaron el embargo comercial contra Cuba que lleva más de medio siglo.

Las cooperativas venden el carbón a un empacador local, que lo revende a través de una empresa exportadora controlada por el gobierno, CubaExport. Cada intermediario gana una comisión de 1% o 2%, dijo la directora general de CubaExport Isabel O'Reilly. CubaExport dijo que el carbón sería el primer producto que se exporta legalmente a Estados Unidos en más de cinco décadas, y que espera que el trato crezca para incluir café y miel.

El carbón será vendido a restaurantes y consumidores en línea en paquetes de 33 libras (15 kilos) bajo la marca Fogo, dijo Gilbert.

Cuba vende de 40.000 a 80.000 toneladas de carbón de marabú al año a clientes en Italia, Alemania y otros seis países, agregó O'Reilly.

Gilbert dijo que confiaba en que el gobierno de Trump permitirá que el acuerdo continúe, pese a que el presidente electo ha prometido revertir la mayor parte de las decisiones de Obama hacia Cuba a menos que el gobierno de la isla comunista haga concesiones políticas.