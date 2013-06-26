Villavicencio recuperó $2.461 millones en regalías

El municipio invirtió estos dineros con el objeto de que le fueran reintegrados en diciembre de 2008 con los intereses respectivos.



Sin embargo, el patrimonio autónomo le incumplió con el reintegro del total de la obligación, motivo que llevó en su momento a la Contraloría General de la República a abrir un proceso de responsabilidad fiscal a fin de determinar el daño patrimonial causado y procurar la recuperación de estos recursos.



Como resultado de la gestión adelantada por la Contraloría Delegada Intersectorial No. 2 de la Unidad Especial Anticorrupción de la CGR, la empresa Ensacar, a través de la compañía Fiduciaria Corficolombiana, donde creó un patrimonio autónomo con el fin de hacer estos pagos, devolvió al municipio de Villavicencio la totalidad de la deuda adquirida con sus respectivos intereses.



De esta forma la delegatura ha recuperado últimamente, a través de la misma, recursos por aproximadamente $70.000 millones que habían sido invertidos en Patrimonios Autónomos por entidades territoriales.



Nota: Freddy Gómez Fonseca.