Suspenden provisionalmente las elecciones en la Cámara de Comercio de Barranquilla

La Superintendencia de Industria y Comercio informó que, frente a una tutela interpuesta ante el Juez 19 civil municipal de Bogotá, las elecciones de miembros de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio programadas para este jueves han sido suspendidas provisionalmente.



Entre tanto, las funciones de junta seguirán siendo ejercidas por los miembros designados por el Gobierno Nacional y por los designados por la Resolución 77798 del 13 de diciembre de 2012.



“Como es nuestra obligación, interpondremos los recursos y contestaremos la acción de tutela como corresponde en nuestra condición de demandados en dicha acción”, explicó el superintendente de Industria y Comercio, Pablo Felipe Robledo Del Castillo. “De otra parte, se hace necesario insistir en que los jueces civiles municipales no son competentes para conocer de acciones de tutela contra entidades como la Superintendencia de Industria y Comercio, pues nuestro juez natural constitucional en primera instancia es un juez con categoría de circuito, según el Decreto 1382 de 2000”.



