Senado aprobó traslado y adición al Presupuesto General 2013

La plenaria de Senado dio vía libre a la iniciativa de trasladar y adicionar recursos a través del cual, el Gobierno engordará el Presupuesto General, de 185, 5 billones de pesos a 189,8 billones.



También habrá algunos cambios internos que le quitaran recursos a unos y le sumarán a otros. En total, se moverán alrededor de 6 billones de pesos.



Por su parte, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, señaló que con este proyecto el país está ahorrando recursos gracias al menor pago de intereses de la deuda pública que se pueden apropiar para atender el subsidio a los caficultores o para mejorar la red vial terciaria.



“Lo más crucial que hay en este proyecto de ley es $1 billón que nos estamos ahorrando por reducción de los intereses de la deuda pública que se puede apropiar para atender el subsidio a los caficultores o para mejorar la red vial terciaria de nuestro país como son las carreteras veredales”, señaló el jefe de la cartera al finalizar el debate.