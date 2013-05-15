Por TLC, 600 nuevas empresas colombianas están exportando a EE.UU.
Así lo informó en www.wradio.com.co, la subsecretaria de Comercio de EE.UU., Rebecca Blank, quien indicó que durante el primer año de vigencia del Tratado de Libre Comercio, las exportaciones colombianas crecieron un 7%.
Blank explicó que ese crecimiento de 7% son exportaciones que no incluyen el petróleo. Señaló, además, que según cálculos de economistas colombianos, gracias al TLC la economía colombiana crecerá entre uno o dos puntos conceptuales.
Reconoció que es más lo que han crecido las exportaciones de Estados Unidos hacia Colombia, que al contrario. Pero anunció actualmente hay 600 nuevas empresas colombianas exportando al país del norte.
