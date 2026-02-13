Moody's mantiene estable calificación de riesgo de Colombia

Según el informe, ésta calificación responde a una política macroeconómica sólida y una respuesta efectiva a los choques externos y la proyección de una Reforma Estructural Tributaria en línea con la Regla Fiscal para el segundo semestre del año.

El ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que el resultado que entrega la calificadora de riesgo Moody’s a Colombia, refleja que el país está haciendo bien la tarea.

“Los exámenes de las calificadoras son rigurosos. Hoy el resultado es muy bueno para Colombia: una economía sólida, que se está desempeñando bien y que tiene clara su hoja de ruta para atender los retos que vienen. Debemos seguir por el camino de la Austeridad Inteligente”, señaló.

Cárdenas destacó que esta apreciación les trae grandes beneficios a economía colombiana, puesto que los inversionistas en el mundo optan por países con buenas calificaciones.

“Ahora que enfrentamos el fin de esas rentas petroleras, reconocen que Colombia va a paso firme y disciplinado hacia una nueva economía que atraerá inversión extranjera hacia nuevos sectores”, manifestó.

En el reporte Moody’s realiza dos sugerencias para continuar con estas buenas notas, la primera es presentar la Reforma Tributaria Estructural en el segundo semestre y avanzar decididamente en el proceso de paz.